„Äl spuid auf“ „Nix ois wia Gschiß“ im Keller No. 10

Am Samstag, 25. Januar .2020, findet ein Konzert mit „Äl spuid auf & de boarische Blues Blodan“ im Keller No.10 in Burglengenfeld statt.

BURGLENGENFELD „Äl spuid auf & de boarische Blues Blodan“ – hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich mit Andreas „Äl“ Lindinger ein Mann, der sich völlig dem Blues verschrieben hat. Mit seiner „Blodan“ kommt er am Samstag, 25. Januar 2020, in den Burglengenfelder Keller No.10 und bringt seinen „Rock´a´Boog´n´Blues“ dieses Mal ganz in Mundart gehalten auf die Bühne. Im Gepäck haben sie ihre neueste Scheibe „Nix ois wia Gschiß“. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr).

„Endlich kommt mit dem „Äl“ wieder eine Spitzen-Blues-Band nach meinem Geschmack in den Keller No.10“, sagt Hans Deml, einer der Macher der Burglengenfelder Kleinkunstbühne. Mit einer großen und zweifellos großartigen Besetzung präsentiert die Band ihren neuesten Tonträger. „Nix ois wia Gschiß“ heißt die neue Scheibe, diesmal ganz in Mundart gehalten und mit einer feinen hochrangigen Besetzung. Die durchwegs in niederbayrischer Mundart gesungenen und ausschließlich eigenen Stücke haben aber natürlich alle Äl Lindingers musikalischen Anstrich, die ganz klar im Blues ihren Ursprung haben und die durch Äls unverkennbares Gitarrenspiel alle mit der „blue Note“ versehen sind. Schwere Blues-Balladen, swingige Grooves und auch rockig fetzige Stücke erzählen aus dem Leben, natürlich von der Liebe oder auch dem schlechten Wetter an der Donau. Es wird ein abwechslungsreicher Abend garantiert, aus einem Guss, sicher mal mit einem Schmunzeln, aber hauptsächlich mit mitreißenden Grooves der eingängigen Blues Songs dieser eingefleischten Blues Truppe um Äl Lindinger.

Der Eintritt kostet 13 Euro. Mitglieder von „Kultur und Mehr …“ erhalten jeweils wieder einen Euro Ermäßigung. Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.okticket.de oder bei den vielen Vorverkaufsstellen, wie zum Beispiel im Buch-und Spielladen in Burglengenfeld. Zum Programm des Kellers gibt es Infos im Internet unter www.keller10.de.