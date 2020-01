Faschingsparty für Kids Auf zum großen Narrentreiben ins „Q“!

(Foto: 123rf.com)

Helau an alle kleine Faschingsfans! Am Sonntag, 26. Januar 2020, ist es wieder so weit: Das Jugendzentrum „Q“ in der Hans-Böckler-Straße 4 in Hof lädt alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zur großen Faschingsparty ein.