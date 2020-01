Nachtwanderung in Burglengenfeld Wo Licht ist, ist Leben

(Foto: Daniel Sonnleitner)

Wo Licht ist, ist Leben. Seit jeher wurden in den sogenannten Lichtstuben Geschichten und Sagen erzählt. Licht und Geschichten stehen somit in enger Verbindung. Bei einer Nachtwanderung am Sonntag, 2. Februar 2020, führt Gerhard Besenhard durch die Dunkelheit zu Örtlichkeiten und Bauwerken in der Stadt Burglengfeld, die mit Licht in Verbindung stehen.