Gemeinsam kreativ sein Im Mehrgenerationenhaus Aquarelle malen

Am Dienstag, 14. Januar 2020, findet wieder das Aquarell-Malen im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf von 9 bis 12 Uhr statt.

WACKERSDORF Willkommen ist jeder, der gerne in der Gruppe kreativ ist, etwas dazu lernen möchte und Lust hat, mit verschiedenen Techniken des Aquarell-Malens zu experimentieren. Eigene Malutensilien sollten mitgebracht werden. Es ist keine Anmeldung nötig! Nähere Informationen erhalten Interessierte im Mehrgenerationenhaus bei Stephanie Staudenmayer, unter der Telefonnummer 09431/ 3789-353 oder per Mail an stephanie.staudenmayer@wackersdorf.de.