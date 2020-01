Historischer Stadtspaziergang Es mögen nun wohl schon viele hundert Jahre her sein …

Bei einem historischen Stadtspaziergang durch Hof am Sonntag, 19. Januar 2020, geleiten Gästeführer Interessierte gemächlich durch die Zeit und beleuchten dabei die Facetten, die eine Stadt ausmachen: die Menschen, die Gebäude, die Geschichte oder auch der Charakter, der über Jahrhunderte entstand.

HOF Bei diesem historischen Stadtspaziergang durch Hof staunt man darüber, welche Ereignisse die Stadt geprägt haben, wie Kirchen- und Klosterbauten, Kriege, Belagerungen, Brände, Grenzen und Feste direkten Einfluss auf das Leben der Hofer und damit die Entwicklung der Gemeinde hatten. Gäste erfahren viel von Geschichte und Gegenwart der Stadt Hof. Und da jeder Gästeführer sein ganz besonderes Lieblingsthema hat, lohnt sich auch eine mehrmalige Teilnahme.

Treffpunkt ist um 14 Uhr die Tourist-Information Hof, in der Ludwigstraße 24. Die Teilnahme kostet vier Euro pro Person.

Weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information Hof unter der Telefonnummer 09281/ 815-7777 oder per Mail an touristinfo@stadt-hof.de.