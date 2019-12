Faschingsball „Kulturball – die Tanzgala im Städtedreieck“ mit Sextett „Cappuccino“

Auch 2020 heißt es wieder: „Kulturball – die Tanzgala im Städtedreieck“. Der Schwarz-Weiß-Ball des Vereins „Kultur und Mehr im Städtedreieck“ findet statt am Samstag, 1. Februar 2020, ab 20 Uhr, in der Stadthalle Burglengenfeld. Und für einen stilvollen Faschingsball braucht es eine ebenso stilvolle Band. Erste Wahl für den Verein war daher wieder „Cappuccino“.

BURGLENGENFELD Das Sextett legt größten Wert auf klaren Gesang, vielstimmige Chor- und Bläser-Arrangements und auf den natürlichen Klang der Instrumente: Saxophon, Trompete und Flöte, Gitarre und Bass, Piano und Schlagzeug. Das abwechslungsreiche Repertoire von „Cappuccino“ umfasst die gesamte Bandbreite der Tanzrhythmen von Standard bis Latein und setzt seinen stilistischen Schwerpunkt in der Musik der 1950er, 1960er und 1970er Jahre – Reminiszenz an Dean Martin oder Elvis Presley, Nancy Sinatra oder Diana Ross, The Beatles oder die Carpenters. So wird jeder Auftritt von „Cappuccino“ zu einer Zeitreise durch die Unterhaltungsmusik. Immer stehen dabei Begegnungen im Mittelpunkt: von Musik, Tanz und vor allem Menschen, die sich für beides begeistern können.

Beginn des Kulturballs ist am Samstag, 1. Februar 2020, um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von jeweils 16 Euro gibt es im Vorverkauf im Buch- und Spielladen Ingrid Nörl in Burglengenfeld und unter der Telefonnummer 09471/ 60 70 62. Mitglieder des Vereins „Kultur und Mehr im Städtedreieck“ erhalten wie üblich einen Euro Ermäßigung.