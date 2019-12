Kultur Sonderausstellung „Winterzauber“ im Prozellanikon zeigt die verschiedenen Facetten des Winters

(Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon)

Eine romantische Schlittenfahrt durch eine verschneite Winterlandschaft oder Eisprinzessinnen beim Tanz betrachten: Wer diese stimmungsvollen Eindrücke aus Porzellan erleben möchte, sollte am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 14.30 Uhr im Porzellanikon in Hohenberg an der Eger vorbeischauen.