Eintritt frei Weihnachtskonzert von „De 3 Andern“ in der Pfarrkirche in Burglengenfeld

(Foto: 123rf.com)

Das traditionelle Weihnachtskonzert von „De 3 Andern“ findet dieses Jahr am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Josef in Burglengenfeld statt. Mitwirkende sind außer der Familie Rappl selbst die Tischharfengruppen der VHS im Städtedreieck, Pepita forte (Akkordeon) und Cyrus Saleki an der Gitarre. Franz Rappl liest die Oberpfälzer Weihnachtsg’schicht von Alois Gillitzer.