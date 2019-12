Eintritt frei Himmlische Vorfreude, teuflische Gespanntheit – Party der KLJB im Pfarrheim in Nittenau

Voller Vorfreude: Die KLJB bereitet sich auf die Himmel-und-Hölle-Party vor. (Foto: Sophia Dinter)

Die Vorbereitungen der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Nittenau für die Himmel-und-Hölle-Party am Samstag, 28. Dezember, im Pfarrheim laufen auf Hochtouren. Die Arbeit der KLJB soll sich auszahlen: Seit vielen Wochen organisieren die Initiatoren die große Party, für das sie sich das Thema Himmel und Hölle gewählt haben. Dieses Motto ist räumlich zu verstehen, denn die beiden Stockwerke des Pfarrheims werden jeweils Dekorativ in himmlisches Blau und in höllisches Rot getaucht.