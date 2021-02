Abgesagt Das Bürgerfest in Kallmünz setzt 2021 aus

Die Organisatoren des Vereins Kultureck Kallmünz haben lange überlegt, abgewogen und abgewartet. Doch auch sie kamen zu dem Entschluss: Das Brückenfest in Kallmünz kann 2021 aufgrund der pandemischen Lage leider nicht stattfinden!

Kallmünz. „Es macht uns sehr traurig, aber es bleibt leider keine andere Option als diese“, sagt Stephan Karl, Schriftführer des Vereins und Mitglied im Organisationsteam. Die Vorstandschaft habe nun in einer Onlinesitzung zusammen mit den Mitgliedern beschlossen, das Brückenfest abzusagen. Zudem wurde auch beschlossen, es nicht zu verschieben, sondern den Drei-Jahres-Rhythmus, in dem das Fest stattfindet, beizubehalten und das nächste Brückenfest turnusgemäß 2024 zu planen. „Wir haben uns diesen Beschluss wahrlich nicht leicht gemacht, zumal wir schon einiges geplant haben. Deshalb bitten wir auch alle Bewerber und Partner um Verständnis für diese schwere Entscheidung“, ergänzt die Vorsitzende Dr. Evi Schropp. „Aber wir sind als federführender Verein nicht in der Lage, ein Brückenfest in dieser Zeit durchzuführen. Das Risiko für Helfer und Besucher ist einfach zu hoch. Etwaige Corona-Auflagen, die eine folgerichtige Maßnahme wären, werden wir nicht erfüllen können. Auch die teilnehmenden Vereine möchten wir mit so einer Verantwortung nicht belasten. Bei allem Bemühen um notwendige Hygienekonzepte: Es ist schlichtweg unmöglich, auf einem Festgelände von dieser Größe und mit freiem Zugang zum Beispiel den Besucherstrom zu kontrollieren, oder gar Tests durchzuführen. Das möchten wir weder uns, noch den Besuchern und auch den genehmigenden Behörden nicht zumuten“, führt Dr. Schropp die Entscheidung der Absage weiter aus.

Die Organisatoren schrauben nun schweren Herzens die bereits getätigten Vorbereitungen zurück – und blicken in die Zukunft: ins Jahr 2024, in dem das nächste Brückenfest stattfinden soll, getreu dem Motto „Lieber 2024 unbeschwert feiern, als 2021 unbedingt durchziehen“!