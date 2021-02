Kultur Neue Wege in der Krise – Kunst ist im Schaufenster zu sehen

„Nach wie vor ist ja leider zur Zeit für mich als Künstlerin keine übliche Einzelausstellung möglich“, sagt Nicolette Spiegelberg, bildende Künstlerin aus Regensburg. Normalerweise stellt sie aus – ist bei Messen dabei. 2020 war alles anders – und auch 2021 muss Kunst neue Wege gehen. So kam Spiegelberg eine Anfrage des Neuen Kunstvereins Regensburg ganz gelegen

Regensburg. „Schaufensterbummel der neuzeitlichen ART“, so lautet der Titel der Idee des Kunstvereins. Dort „hat man sich im Zuge der Corona-Zeit ein Konzept überlegt, um Künstler auch ohne offene Ausstellung zu präsentieren“, berichtet Spiegelberg. Anfänglich war die Regensburgerin noch skeptisch, „ob der Besucher, Stadtbummler, Kunstinteressierte ausreichend Eindrücke vermittelt bekommen kann“, wenn er die Werke „nur“ im Schaufenster sieht – mit einer Glasscheibe dazwischen und ohne weitere Erklärungen. Doch mittlerweile ist sich Spiegelberg sicher, dass „eine ästhetische kleine Schaufensterausstellung entstanden ist, die es sich sehr wohl lohnt, anzusehen“.

Selbst am Abend – „natürlich vor 21 Uhr“, merkt Spiegelberg schmunzelnd an –, lohnt sich ein Spaziergang, denn die drei Schaufensterflächen des Kunstvereins am Schwanenplatz 4 sind gut ausgeleuchtet. „Problemlos erschließt sich dem Betrachter der Blick auf die im vorderen Raumbereich liegenden Werke.“

Die Künstlerin stellt Betonstratifikationen (Beton auf Leinwand), Malereien sowie Objekte unter dem Titel „Kontemplation, beschauliches Betrachten“ aus. Die Werke laden zum Betrachten ein – zum Stehenbleiben und Verweilen. Und wer mehr wissen möchte, der kann sich mit einem QR-Code, der an der Scheibe scannbar ist, kurze Texte zur Kunst selbst und zur Vita der Künstlerin abrufen.

Spiegelbergs Werke sind noch bis zum 20. Februar in den Schaufenstern des Neuen Kunstvereines in Regensburg zu sehen!