Replik Freie Wähler wollen Ehrenpforte vom Königsfest 1806 nach Kallmünz zurück holen

Es ist eine Replik – und doch einzigartig: Die Nachbildung der Kallmünzer Ehrenpforte zum Königsfest 1806. Die originalgetreue Kopie entstand 2006 für die Ausstellung „Bayerns Krone 1806 – 200 Jahre Königreich Bayern“. Seitdem ist der 2,20 mal 3,60 Meter große Druck im Depot des Ingolstädter Armeemuseums eingelagert. Vor 14 Jahren hat Hobbyhistoriker Charly Söllner sie dort entdeckt und vergeblich die Rückführung nach Kallmünz angeleiert.

Kallmünz. Nun kommt Bewegung in die Sache. Gemeinsam mit dem Kallmünzer Landtagsabgeordneten Tobias Gotthardt war Söllner nun erstmals in Ingolstadt – quasi hinter den Kulissen: In den langen, geschwungenen Gängen der Bayerischen Landesfestung haben sie das eingelagerte Schmuckstück gefunden. Und bewundert.

Eine spannende Spurensuche: Die Brillen beschlagen über den Schutzmasken, als Museumsleiter Dr. Ansgar Reiss, „Entdecker“ Charly Söllner, der Kallmünzer Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt und Bayerns Wirtschafts-Staatssekretär Roland Weigert als lokal zuständiger Abgeordneter die Gewölbe der historischen Festungsanlagen betreten. Über schier endlose Gänge verteilt sich das Depot des Bayerischen Armeemuseums. Historische Militärkrankenwagen, Ausstellungsaufbauten, historische Großgemälde, Motorräder aus diversen Epochen – hier unten lagert viel mehr, als oben in der Ausstellung gezeigt werden kann. Mittendrin, drei in Folie eingeschlagene und akribisch nummerierte historische Bronzepferde in Originalgröße zu seiner Seite: die Kallmünzer Ehrenpforte. In Originalgröße lehnt die gedruckte Replik an der gekalkten Wand des historischen Gewölbes.

„Eigentlich fast ein Wunder“, sagt Museumsleiter Dr. Reiß: Normalerweise lagere man solche Elemente von Ausstellungen nicht wirklich ein – „im Fall der Kallmünzer Ehrenpforte hatten wir scheinbar grad einfach Platz – und ganz viel Glück“. Das sieht auch Gotthardt so: „Auch, wenn es sich bei der Ehrenporte nur um eine Replik der im Amberger Staatsarchiv eingelagerten Farbzeichnung handelt: Die Ehrenporte ist ein Unikat. Mit ganz besonderem Wert für unsere Marktgemeinde.“ Auch deshalb habe er umgehend auf den Zuruf von Charly Söllner reagiert: „Er hat die Kopie vor 14 Jahren entdeckt – so eine Chance lässt man sich nicht entgehen.“

Schnell, so Gotthardt, habe er den Termin mit Museumsleiter Dr. Reiß organisiert: „Wir hatten binnen Tagen einen Termin – und die Begeisterung war auf beiden Seiten zu spüren.“ So auch im Moment der Begegnung: „Ich geb‘s zu, nach all dem enthusiastischen Erzählungen war ich selber aufgeregt, wie die gesuchte Ehrenpforte wohl aussieht“, sagt Staatssekretär Roland Weigert als Augenzeuge: „Es ist ein echtes Kunstwerk, ein Zeitzeuge – viel zu schade, um weggeworfen zu werden.“ Umso mehr ziehe er den Hut vor Charly Söllner: „Sich als Hobbyhistoriker wiederholt auf die Suche nach Kallmünzer Schätzen zu begeben und mit Nachdruck für deren Rückkehr zu kämpfen – das ist beeindruckendes Bürgerengagement.“

Und nach 14 Jahren scheint nun endlich Bewegung in die Sache zu kommen. „Der Freistaat schenkt uns die angefertigte Kopie“, sagt Gotthardt. Die Fraktion der Freien Wähler im Marktgemeinderat habe parallel dazu einen Antrag eingebracht, der die Rückkehr der Ehrenpforte in die Marktgemeinde besiegeln soll. Auch den Ausstellungsort schlägt die Fraktion vor: „– an der Stirnseite des Bürgersaal des Verwaltungsgebäudes“ solle sie künftig ihren Platz finden. Historisch umgewidmet, wie Gotthardt betont: „Einst haben Kallmünzer Bürger diese symbolische Pforte für den König entworfen – nun kehrt sie zurück in den Bürgersaal: Als königliche Pforte für die Bürger. Ein wunderschönes Zeichen“, so der Parlamentarier. Wann der Antrag auf die Tagesordnung des Marktrates kommt liegt nun an Bürgermeister Ulrich Brey. Sollte der Marktgemeinderat den Beschluss annehmen, werde Gotthardt „alles dafür tun, dass sich binnen Wochen eine Tür für die Rückkehr der Ehrenpforte nach Kallmünz öffnet“.