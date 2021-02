Neue Initiative Regensburger Kunst im Impfzentrum am Dultplatz

Maske III, Mischtechnik auf Papier. Foto: Tanja Riebel

In dieser Woche startet eine neue Initiative des Kulturreferats mit Kunst an einem ungewöhnlichen Ort. Im Impfzentrum am Dultplatz in Regensburg wird in wechselnden Ausstellungen die ganze Vielfalt der Regensburger Kunstlandschaft präsentiert. Den Anfang machen Werke von Nachwuchskünstlerinnen aus dem Künstlerhaus Andreasstadel.