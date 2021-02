Corona-Zeiten Kreative Idee – das Faschingsfenster am Rathaus in Zeitlarn war ein voller Erfolg

Ja, es war eine sehr gute Idee von Bürgermeisterin Andrea Dobsch, ein Faschingsfenster am Rathaus einzurichten! Verkleidete Kinder und Jugendliche würden dann eine mit Süßigkeiten und einem Krapfen gefüllte Faschingstüte von ihr erhalten, so ihr Aufruf auf der Homepage der Gemeinde und in den sozialen Netzwerken.

Zeitlarn. Im Vorfeld wurden zahlreiche Faschingstüten befüllt, ein Rathausfenster geschmückt und der Zugang zum Faschingsfenster mit Verkehrsleitkegeln unterteilt, um ausreichend Sicherheitsabstand zu gewährleisten.

Und dann kamen sie zur Bürgermeisterin, die als Wikinger verkleidet auf ihre Faschingskids wartete – in Scharen – die großen und kleinen Faschingsfans in ihren Kostümen! Was für ein herrlicher Anblick und was für eine fröhliche Stimmung bei den fast 150 großen und kleinen Maschkerern!

Ein besonderer Dank geht an das Café Zeitlos in Zeitlarn. Geschäftsführerin Melanie Pfab hat die Aktion mit 150 Krapfen unterstützt und es sich nicht nehmen lassen, auch vor Ort mitzuhelfen! Um einen größeren Andrang zu vermeiden, wurden sogar Krapfen zu den Kids nach Hause geliefert. Eine Wagenladung an Faschingstüten hat Melanie Pfab dann auch noch direkt zum Johanniter Kinderhort „Zeitlarner Schlaufüchse“ gebracht und überraschte dort die 25 Kinder in der Notbetreuung!

Der Überraschungsmarathon war noch nicht zu Ende, denn auf Bürgermeisterin Dobsch wartete selbst noch ein unerwartetes Ereignis. Die Gymnastikgruppe direkt aus den Achtzigern in Zeitlarn, bekannt auch als „Zeitlarner Mädels“, hat spontan für eine Faschingsüberraschung am Rathaus gesorgt. „Was für eine Gaudi! Danke, Mädels!“