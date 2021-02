Lockdown Wie das Junge Theater Regensburg mit seinem Publikum während der Pandemie in Kontakt bleibt

Kein Kindergarten, keine Schule, kein Treffen mit Freunden, kein Vereinsleben. Für die Jüngsten der Bevölkerung ist der Lockdown – trotz langsam greifender Lockerungen – eine immense Herausforderung, da fast alle Strukturen des Alltags weggebrochen oder ins Digitale verlagert wurden. Das Junge Theater Regensburg hat – als außerschulische Bildungseinrichtung – seit April vergangenen Jahres vielfältige Formate entwickelt, um mit seinem Publikum in Kontakt zu bleiben und Abwechslung in den „Corona-Alltag“ zu bringen.

Regensburg. Bereits im ersten Lockdown standen die Schauspielerinnen und Schauspieler der jungen Sparte in bekannten Rollen am Telefon für Ausflüchte aus dem Alltag zur Verfügung („Es klingelt bei …“) und mit „Patricks Trick“ wurde eine Inszenierung eigens in und für den digitalen Raum entwickelt, die vom Fachmagazin „Die deutsche Bühne“ als „sensibles Gesichtstheater“ beschrieben und in der Jahresbilanz sogar als „besonderes Format im Shutdown“ hervorgehoben wurde. Hier nun eine Übersicht zu aktuellen Projekten des Jungen Theaters, die von Schul-Kooperationen über ein Mitmachhörspiel bis hin zum E-Book-Projekt reichen.

Die von Intendant Jens Neundorff von Enzberg initiierte Kooperation „Dein: Theater!“ bewährt sich seit der Spielzeit 2012/13 als verlässliche Partnerschaft zwischen dem Theater Regensburg und 28 Schulen aller Arten und Größen aus Regensburg und Umgebung. Unter normalen Umständen besuchen die Schülerinnen und Schüler der Partnerschulen regelmäßig Theatervorstellungen, nehmen ergänzend an theaterpädagogischen Angeboten teil und werden während ihrer gesamten Schulzeit spielerisch und kreativ für die verschiedenen darstellenden Künste begeistert. Diese vertrauensvolle Partnerschaft zu Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern war nun Grundlage für die von den Theaterpädagoginnen Claudia Erl und Lisa Hörmann entwickelten Pandemie-Projekte, die selbstverständlich auch für alle anderen Schulen außerhalb der Kooperation angeboten werden – eine Übersicht:

„Making-of … Die Bremer Stadtmusikanten“: Das Familienstück zur Weihnachtszeit, das unter normalen Umständen von über 20.000 Menschen besucht wird, konnte im November 2020 leider nur als „Geisterpremiere“ vor leeren Rängen gezeigt werden. Entstanden aber ist ein halbstündiges „Making-of“, das vom Bühnenbildmodell über die Aufbauten, Maskenproduktion und Proben-Einblicke ein spannendes Panorama zum Theateralltag auffächert. Das „Making-of“ steht den Schulen für den Unterricht kostenfrei als Videostream zur Verfügung, umfangreiches Begleitmaterial mit Arbeitsaufgaben, einem Quiz und Ideen zum kreativen Arbeiten runden das Paket gemeinsam mit Nachgesprächen durch Theaterpädagogin, Schauspielerinnen und Schauspielern und Regieassistentin ab. Auch ein Hörspiel zu den „Bremer Stadtmusikanten“ steht zum Download auf der Theaterwebseite bereit.

Patenschaften für Klassen: Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Jungen Theaters haben für drei Klassen von Mittel- und Realschulen Patenschaften übernommen. Michael Zehentner beispielsweise betreut eine Realschule zum Schulstoff von Kafkas „Die Verwandlung“, Anna Kiesewetter unterstützt eine Klasse der Clermont-Ferrand-Mittelschule und Peter Blum ist mit der Willi-Ulfig-Schule in Kontakt.

Unterrichtseinheiten für Schülerinnen und Schüler und Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer: Was analog war, wird digital. In unzähligen Videokonferenzen finden seit Monaten Vorträge, Workshops, Diskussionen und Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen und Klassen statt. Die Angebote zum Thema „Was ist Theater?“, „Wie lese ich ein Drama?“ oder „Theaterübungen für den (digitalen) Schulunterricht“ stoßen auf sehr große Resonanz. Die Lehrkräfte schätzen die Motivation von außerschulischer Seite und die Schülerinnen und Schüler die Abwechslung im digitalen Unterricht.

Digitales Theater „Patricks Trick“: Bereits im ersten Lockdown wurde das Stück von Kristo Šagor über einen Bruder im Gespräch mit seinem noch ungeborenen, behinderten Geschwisterchen im Videochat für die digitale Bühne entwickelt. Noch immer wird die Online-Inszenierung kostenfrei von Schulen gebucht – Vor- und Nachbereitungen inklusive.

Mit „Ricos Reise“, einem Mitmachhörspiel für Kinder ab vier Jahren, wirkt das Junge Theater der Tristesse in den eigenen vier Wänden entgegen: Der kleine Drache Rico liebt es, neue Orte zu entdecken – und das geht auch im eigenen Zimmer. Ab sofort steht das Mitmachhörspiel kostenfrei zum Anhören bereit und hilft, das eigene Zimmer als Abenteuerspielplatz neu zu entdecken – so fällt auch im Lockdown die Decke nicht auf den Kopf. Entwickelt und eingesprochen vom Ensemble des Jungen Theaters. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.theater-regensburg.de.

„Durchlüften“ lautete im Januar diesen Jahres die Devise, als sich sechs junge Schreibtalente im Zoom-Videogespräch trafen, um – angeleitet durch Regieassistentin Tamira Kalmbach und Theaterpädagogin Lisa Hörmann – ihre Utopien für ein Regensburg zum Ende des Jahres 2021 zu entwickeln. Entstanden ist ein Reiseführer der Zukunft, in der sich Regensburg im positivsten Sinne zu einem vorbildlichen Stadtgefüge mit großer Mitbestimmung durch junge Menschen entwickelt hat. Das E-Book mit Video- und Audioaufnahmen und utopischen Ergebnissen soll am 19. Februar seine Öffentlichkeit finden. Das Projekt ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen – der Reiseführer wird im Rahmen eines Workshops Ende des Monats weiter gefüllt werden.

Für das jugendliche Publikum ab 14 Jahren folgt im März 2021 – inspiriert von Franz Kafkas „Die Verwandlung“ – ein Videowalk für Zuhause. Das mehrteilige Stationen-Drama leitet eine eigene Performance an; die letzte Station wird eine Livebegegnung zwischen den Zuschauerinnen und Zuschauern und Schauspielerinnen und Schauspielern via Videokonferenz sein. Diese Live-Begegnung soll zum Ende der Pandemie ins „echte“ Theater transferiert werden.

Kinder- und Jugendclub konzipieren und proben auch in der Pandemie ihre Stückentwicklungen: Kombinieren und Observieren! Im Kinderclub (Leitung: Claudia Erl/Tamira Kalmbach) ab acht Jahren hat aktuell der erste Workshop „Auf heißer Spur“ begonnen, der in digitalen Proben bis Ostern spannende Detektivgeschichten entwickelt.

Der Jugendclub (Leitung: Lisa Hörmann/Peter Blum) fragt seit Herbst 2020 bei „Und jetzt alle!“ nach dem Effekt des eigenen Handelns und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Drei Kleingruppen bearbeiten in Video-Proben je einen Aspekt des Themas und entwickeln eine eigene Präsentationsform. Der erste Club steht kurz vor der Fertigstellung eines interaktiven Online-Spiels, das im Frühjahr auch mit Publikum ausprobiert werden wird.

Zeig, was Du kannst – es ist Deine Bühne! … heißt es regelmäßig bei der Open Stage des Jungen Theaters. Aber was tun, wenn in Pandemie-Zeiten keine echte Bühne betreten werden kann? Schauspieler Michael Zehentner hat das Junge Theater als digitale Bühne auf der virtuellen Plattform im Internet unter www.gather.town nachgebaut. Angemeldet als Avatare bietet es den jungen Talenten (14 bis 21 Jahre) eine zehnminütige Auftrittsmöglichkeit vor 25 Zuschauern außerhalb des eigenen Freundeskreises (vorerst nur als nicht-öffentlicher Testlauf). Schauspieler Peter Blum moderiert die Open Stage zum Thema „Fasching“ inklusive Aftershow-Talk.

Intendant Jens Neundorff von Enzberg betont: „Auf der jungen Sparte liegt eine große Verantwortung für die Generation der ,digital natives‘, die vom Lockdown besonders schwer getroffen ist. Die Angebote für Kinder, Jugendliche und Pädagogen verdienen eine kulturpolitische Sichtbarkeit als außerschulische Bildungseinrichtung – das Recht auf kulturelle Bildung gilt auch im Lockdown.“

Maria-Elena Hackbarth, Leiterin der Sparte Junges Theater, sagt über die Motivation zu den digitalen Angeboten: „Als Theater wollen und müssen wir den Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf Spiel und kulturelle Teilhabe ermöglichen. Seit Monaten schaffen wir Angebote und stellen (virtuelle) Räume zur Verfügung. Auch wenn der Kontakt ,nur‘ digital erfolgt, legen wir sehr großen Wert darauf, dass der Theatergenuss nicht nur im Konsumieren besteht, sondern die jungen Menschen aktiviert, selber zu denken und auch körperlich aktiv zu werden. Wir glauben, dass es für die Kinder und Jugendlichen wichtig ist, Ausdrucksmöglichkeiten zur Reflexion zu finden, die einen kreativen Umgang mit dieser herausfordernden Zeit schaffen.“