Musik Neue Single „Teresa“ mit Video aus Kolumbien und 80ies-Einfluss

Drei alte Freunde, die Gute-Laune-Indie-Pop spielen – das ist die Regensburger Band „Poploader“. Im Dezember brachten die Jungs ihre zweite Single „Teresa“ raus.

Regensburg. Für den Videodreh ging es für die Band bis nach Kolumbien. Bandmitglied Rainer erzählt: „Ich habe den kolumbianischen Indie-Filmemacher David Ignacio via Internet kennengelernt und schnell war klar, dass seine Art der Arbeit und Visualisierung perfekt für ,Teresa‘ passt.“ Gedreht wurde das Video in Medellín, einer 2,5-Millionen-Einwohner-Stadt in Kolumbien.

Im Vergleich zur Debütsingle „Summerboy Blues“ sei „Teresa“ ein eher rockiger Song, der straight nach vorne geht und mit einigen Syntie- und 80ies-Einflüssen gespickt ist, aber auch mal etwas düster daherkommt. „Auch hier haben wir wieder sehr auf einen gewissen Ohrwurm-Charakter im Chorus wertgelegt. Erst kürzlich belegten wir mit ,Teresa‘ wie auch schon mit unserer ersten Single Platz 1 in den Austrian Indie Charts. Das war für uns eine Bestätigung für die Arbeit an dem Song. Es macht schon ein wenig stolz, wenn große Acts wie Billie Eilish, The Strokes oder auch die Foo Fighters hinter einem platziert sind“, berichtet Markus stolz.

Doch wer ist eigentlich diese Teresa? Thomas klärt auf: „Teresa wird im Video-Clip von dem Model Laura Alejandra Correa verkörpert. Wir konnten aus fünf verschiedenen Models auswählen und Laura hat uns für den Part als Teresa am besten gefallen. Der Name ,Teresa‘ steht dabei repräsentativ für all die einsamen Seelen, die sich auf der Suche nach besseren Tagen, vertrauten Menschen und positiven Erfahrungen mehr und mehr in der Einsamkeit verlaufen.“ Es sei übrigens gar nicht so einfach gewesen, aufgrund von Corona das im Video passend umzusetzen, da zur Zeit des Drehs auch in Kolumbien sämtliche Bars und Clubs geschlossen waren und somit angedachte Party- und Kneipenszenen nicht umzusetzen waren. „David – der Regisseur – hat allerdings trotzdem einen passenden Weg gefunden und darüber waren wir sehr glücklich“, so Thomas.

Auf dem neuen Album, das im Sommer dieses Jahres erscheinen soll, wird es dann noch einmal ein paar andere Seiten der Musiker zu hören geben. „Mal klingt es nach ,The Kinks‘, mal nach ,The Strokes‘, aber immer mit einem roten Faden, der sich durchs ganze Album zieht“, verrät die Band. Und die drei Freunde versprechen: „In Kürze werden weitere Radio-Plays und Reviews folgen. Wer uns auf Facebook oder Instagram folgt, bleibt diesbezüglich immer auf dem Laufenden.“ Alle Songs des Albums sind übrigens bereits „im Kasten“ und neben den beiden bisherigen Singles bedarf es nur noch Feinschliffe der restlichen Songs. „Freunde der britischen Indie-Gitarre sind hier definitiv richtig“, macht Markus neugierig. Bis dahin kann man die aktuelle Single „Teresa“ auf allen gängigen Streamingportalen wie Spotify, iTunes und Amazon Music hören. Den Video-Clip gibt es auf dem Youtube-Kanal von „Poploader“ zu sehen. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.poploader.com.