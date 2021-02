BiMaMü Lehrerband „Lehrgut 31“ produziert Faschingsvideo

Die Lehrerband „Lehrgut 31“ der Bischof-Manfred-Müller-Schule hat ein Musikvideo für ihre Schüler gedreht.

Regensburg. Nachdem es wegen Corona keinen Präsenzunterricht gibt, zudem der Fasching heuer ausfällt und somit auch die berühmt berüchtigte Faschingsdisco der Schule nicht stattfinden kann, ist die Enttäuschung der Schüler natürlich groß. Und gerade weil es in diesem Jahr ruhiger ist und solch schöne Aktionen nicht gemacht werden können, war es der Lehrerband ein großes Anliegen, wenigstens ein Stück Freude, Spaß, Vergnügen und Leichtigkeit dieser Zeit unter die Schüler und Eltern zu bringen: einen digitalen Auftritt der Lehrerband mit dem Lied der Fantastischen Vier feat. Clueso „Zusammen“. Das Lied wurde nicht zuletzt deshalb ausgewählt, weil der Text den Zusammenhalt als wichtige Grundlage des Miteinanders beschwört. Gerade in der aktuellen Phase des Lockdowns spüren die Schüler diesen Zusammenhalt möglicherweise nicht so stark, da Gemeinschaft ja nicht stattfindet. „Denn nur zusammen ist man nicht allein“ singt die Lehrerband. Das soll ihren Schülern Mut zusprechen und versichern, dass sie eben nicht alleine sind.

Produziert wurde das Lied natürlich unter Einhaltung der Corona- Maßnahmen. Auch wenn es auf dem Video so aussieht als würde die Band als Gruppe auftreten, wurden doch alle Parts einzeln vor Greenscreen aufgenommen und digital zusammengefügt. Die Enttäuschung der Schüler über den ausgefallen Schulfasching wird deutlich im Anspiel der drei Grundschülerinnen vor dem eigentlichen Video. Premiere des Videos war am Mittwoch, 3. Februar, um 20 Uhr.