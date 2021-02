Jugendtreff Lappersdorf Kunstideen zum Selbermachen – ein Schimmel oder ein Einhorn zu Fasching?

Das „media.lab“ im Jugendtreff Lappersdorf ist wegen der aktuellen Lage geschlossen. Deshalb haben sich Marion Linder vom Jugendtreff und Gaby Eisenhut vom Medienzentrum Regensburger Land etwas Besonderes für die bevorstehenden Faschingstage einfallen lassen: Ab sofort wartet im Jugendtreff auf Kinder und Jugendliche kostenlos ein „KunstKästchen“ des Kunstforums Ostdeutsche Galerie und ein spannendes Buch der „Stiftung Lesen“.

Landkreis Regensburg. Schimmel oder Einhorn? Bau Dir Dein Wunschpferd!

Das „KunstKästchen“ ist eine rote Box und beinhaltet das benötigte Material sowie das Passwort für einen Link zum Video mit der Bastel-Anleitung für eine Pferdchen-Marionette. Die Museumspädagoginnen beschreiben im Film Schritt für Schritt, wie das kleine Kunstwerk gestaltet wird. Ähnlich wie bei den Workshops im Museum gibt es am Anfang eine kleine Geschichte zu einem der ausgestellten Kunstwerke. „Wir hoffen, mit dieser kreativen Idee ein wenig Abwechslung und Freude in den Alltag der Kinder zu bringen und wir wollen ihnen zeigen, dass wir trotz des Kontaktverbots an sie denken“, so Eisenhut. Auch für die Osterferien ist ein tolles Programm geplant. Wie in den Weihnachtsferien werden über das „media.lab“ zusammen mit dem Kreisjugendamt drei kostenlose Onlinekurse zum Thema Film und Musik angeboten. Nach Terminvereinbarung kann das „KunstKästchen“ zusammen mit dem Buch kontaktlos ab sofort im Jugendtreff abgeholt werden, solange der Vorrat reicht. Eine Terminvereinbarung ist per Mail an jugendtreff@lappersdorf.de möglich.

Über das „media.lab“ im Jugendtreff Lappersdorf

Die „media.labs“ sind eine bundesweite Initiative der „Stiftung Lesen“. Sie werden finanziert aus Mitteln des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Von 2018 bis 2022 werden an 100 Standorten in Jugendeinrichtungen, Medienzentren, Schulen oder Mehrgenerationenhäusern „media.labs“ eingerichtet. Die Stiftung Lesen hat gemeinsam mit dem Medienzentrum Regensburger Land 2020 am Jugendtreff Lappersdorf ein „media.lab “ errichtet. Im „media.lab“ finden Jugendliche digitale Medien wie Tablets, Kameras oder programmierbare Roboter. Ziel ist es, ihnen mit einem breiten Angebot aus Workshops sowie Apps und Programmen zur Video- und Audiobearbeitung digitale Fähigkeiten und Medienkompetenz näher zu bringen – getreu dem Motto des Projekts „storys, apps & du“. Denn mit Smartphone oder Tablet lassen sich Inhalte nicht nur konsumieren, sondern auch selbst einfach kreieren. Basis hierfür ist eine grundlegende Lesekompetenz. Diese wird in den „media.labs“ ganz nebenbei gefördert und eingesetzt: Neben den digitalen sind die „media.labs“ auch mit analogen Medien wie Büchern, Zeitschriften und Hörbüchern ausgestattet.