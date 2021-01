Jahr 2020 „Festival Fotografischer Bilder“ – alle Beiträge sind jetzt online

Festivalleiter Martin Rosner (r.) und Festivalkurator Andy Scholz (m.) im Gespräch mit Olaf Unverzart. Foto: Festival Fotografischer Bilder Regensburg, Lea-Sophie Rohde

Im vergangenen Herbst fand zum zweiten Mal das „Festival Fotografischer Bilder“ in Regensburg statt, das 2017 vom Regensburger Fotografen Martin Rosner und vom freien Fotokünstler Andy Scholz aus Essen in Kooperation mit dem Kulturreferat der Stadt Regensburg ins Leben gerufen wurde. Nun stehen die verschiedenen Festivalbeiträge allen Interessierten, die nicht persönlich teilnehmen konnten, in digitaler Form zur Verfügung.