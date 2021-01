Corona-bedingt Die Stadt Regensburg sagt das Bürgerfest 2021 ab

Angesichts der dynamischen und schwer abzuschätzenden Entwicklung der Corona-Pandemie sah sich das Kulturreferat schweren Herzens dazu gezwungen, das Bürgerfest 2021 abzusagen.

Regensburg. Dieser Entschluss fiel in Abstimmung mit Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und gemeinsam mit vielen langjährigen, wie erfahrenen Partnern. „Unsere große Hoffnung ist, dass das Bürgerfest im Jahr 2022 nachgeholt werden kann. Das ist der Wunsch aller am Bürgerfest beteiligten Personen“, so Kulturreferent Wolfgang Dersch. Abhängig ist dies von der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens.

Dennoch wird es in Regensburg einen Sommer voller Kunst und Kultur in der Stadt geben. Neben den bewährten Veranstaltungsformaten werden derzeit auch neue Ideen und Konzepte geprüft, die die Vielfalt der Szene in den Blick nehmen.