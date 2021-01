Kunstforum Ostdeutsche Galerie Online-Führungen zur Ausstellung „Peter Weibel – (Post-)Europa? Lovis-Corinth-Preis 2020“

Foto: Uwe Moosburger/www.altrostudio.de

Am Mittwoch, 13. Januar, und am Mittwoch, 27. Januar, lädt das Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg zu Online-Mittagsführungen ein. Direktorin Dr. Agnes Tieze gibt Einblick in die Ausstellung „Peter Weibel – (Post-)Europa? Lovis-Corinth-Preis 2020“. Die beiden Termine finden über die Online-Plattform „Cisco Webex“ statt. Anmeldungen erfolgen über die Website des Museums.