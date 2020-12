Pandemie Die Narragonia sagt Veranstaltungen der aktuellen Faschingssession ab

Die Karnevalsgesellschaft Narragonia Regensburg 1848 e. V. sagt auf Grund der COVID-19 Pandemie alle geplanten Veranstaltungen der Karnevalssession 2020/2021 ab.

Regensburg. Nachdem die Pandemie auch den Karneval sehr stark trifft, können leider alle Faschingsbegeisterte in Regensburg und Umgebung den Fasching nicht so feiern wie es die Karnevalsgesellschaft Narragonia geplant hat und wie es sich alle Regensburger erhofft haben. „Nach einer langen Zeit der Vorbereitungen, Planungen, des Hoffens und der Ungewissheit, zwingt uns die Pandemie zur Absage aller geplanten Veranstaltungen der Narragonia. Wir bedauern dies sehr“, so Erich Lichtl, Präsident der Karnevalsgesellschaft Narragonia Regensburg. Das Präsidium der Karnevalsgesellschaft Narragonia rund um Lichtl, hat sich nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller für und wider der aktuellen sowie zukünftigen Situation in dieser Pandemie, zu diesem Schritt entschieden.

„Leider können wir weder ein ordentliches Training aller Garden und der drei Prinzenpaare wegen den derzeitigen Auflagen durchführen, noch können wir unsere jährlichen Veranstaltungen entsprechend planen und vorbereiten. Sowohl für den Hof- und Diplomatenball, die Prunksitzung, den beliebten Kinderfasching mit Donikkl als auch unsere beliebten Rosenmontags- und Faschingsdienstags-Veranstaltungen sind die Perspektiven entmutigend. Die momentane Situation der COVID-19 Pandemie zwingt uns nun leider zu dieser Entscheidungsfindung“, so Erich Lichtl, Präsident der Narragonia.

Somit wird in Regensburg erstmals seit der durch den Golfkrieg bedingten Einstellung des Faschings im Jahr 1991, kein Fasching mit und durch die Narragonia stattfinden. Sollte es aber dennoch möglich sein und es die Situation erlauben bis Ende der Session noch kleine Veranstaltungen oder Aktionen zu starten, wird die Narragonia versuchen dies wahrzunehmen und aktuell darüber informieren.