„Stand By Us“ Kartenspende für ein Vorfreude-Event – Oberbürgermeisterin übergibt 50 Tickets an „KulTür“

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Dr. Miriam Pfad-Eder, Vorstand „KulTür“ Regensburg. Foto: Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser

50 Eintrittskarten für das Konzert „Stand By Us“ hat Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer am Donnerstag, 17. Dezember, an Dr. Miriam Pfad-Eder von „KultTür e. V.“ übergeben. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern Gratis-Eintrittskarten für Kultur- und Sportveranstaltungen zukommen zu lassen.