Im Januar 2021 Der Landkreis Regensburg steht im Fokus des Fotowettbewerbs #meineoberpfalz

Immer ein tolles Motiv: Die berühmte Walhalla im Regensburger Land ist nachts fast noch schöner als tagsüber. Foto: Patrick Schnupfhagn

Das Oberpfalz Marketing sucht in der neuen Runde des Fotowettbewerbs #meineoberpfalz wieder die schönsten Aufnahmen aus dem Regensburger Land. Unter dem Hashtag #meineoberpfalz können passionierte Hobby- oder Profifotografinnen und -fotografen ihre Aufnahmen auf Instagram oder Facebook posten – und nehmen so automatisch am Wettbewerb teil.