Reihe „Große Kunst in kleinen Dörfern“ – die (Kunst-)Schätze des Landkreises

In Adlersberg befindet sich die erste bildhafte Darstellung einer Schutzmantelmadonna Süddeutschlands. Foto: Gerald Richter/Morsbach Verlag

Nur Wenigen ist bewusst, dass im Landkreis Regensburg Kunstschätze von nationalem und internationalem Rang existieren, wie etwa der Hochaltar von Georg Joseph Bader in Langenerling oder die Kirche in Hagelstadt. Prof. Dr. Peter Morsbach möchte dies mit seiner Reihe „Große Kunst in kleinen Dörfern“ ändern.