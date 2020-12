Adventszeit Budenzauber in der Regensburger Altstadt – Aufbau einzelner Christkindlmarktbuden beginnt

Auch wenn es in dieser Adventszeit aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen keinen Christkindlmarkt gibt: Die Stadt schmückt sich in diesen Tagen trotzdem im vorweihnachtlichen Glanz!

Regensburg. Dazu sollen auch insgesamt elf Christkindlmarktbuden beitragen, die ab morgen auf dem Neupfarrplatz, dem Kassiansplatz und vor dem Haus der Bayerischen Geschichte aufgebaut werden. Voraussetzung: Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter dem Schwellenwert von 200.

Einige der traditionellen Christkindlmarktbeschicker haben sich bereiterklärt, dort bis zum 23. Dezember ihre weihnachtlichen Waren anzubieten. Ob handwerkliche Artikel, Geschenke, Weihnachtsdeko oder Kunsthandwerk – auf die Kundschaft wartet ein breites Spektrum an attraktiven Waren. Ergänzt wird das Angebot von jeweils einem Imbissstand pro Standort.

Voraussichtlich bereits am Samstag, 5. Dezember, sicherlich aber ab dem Beginn der kommenden Woche und jeweils von 10 bis 20 Uhr, werden alle Buden in Betrieb sein.

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit diesem Angebot, der Pandemie zum Trotz, vorweihnachtliche Adventsstimmung in die Stadt zu bringen“, erklärt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Der Advent im christlichen Sinn hat Hoffnung in die Welt gebracht. Wir wollen das aufgreifen und ebenfalls damit ein Zeichen der Hoffnung setzen, dass wir auch die Herausforderung der Pandemie bewältigen werden, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen.“ Die Stadt wolle damit den Standort Altstadt stärken und wenigstens einen kleinen Beitrag zur Unterstützung sowohl der Altstadtkaufleute als auch der Schausteller leisten. Sie appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und Maskenpflicht zu beachten. „Ich bin mir sicher, dass dies der Vorfreude auf das Fest keinen Abbruch tut und einen Besuch unserer wunderschönen Innenstadt nur unwesentlich einschränkt.“