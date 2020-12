Teasermonat Dezember Lange Nacht der Demokratie – Kreativ-Wettbewerb und Poetry-Slam-Online-Workshop

2018 fand die Lange Nacht der Demokratie in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Regensburg statt. Über 480 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten, fragten und erlebten, was unsere Gesellschaft ausmacht und wie Demokratie gemeinsam lebendig gestaltet werden kann. Die Lange Nacht der Demokratie 2020 musste aufgrund der Pandemie auf den 2. Oktober 2021 verschoben werden. Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung in über 30 bayerische Kommunen stattfinden.