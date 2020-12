Debüt-Album erschienen „Brew Berrymore“ spielen Indie-Rock im Space-Thema

Aus Jux und Tollerei entstand 2017 die Regensburger Band „Brew Berrymore“. Nach und nach fanden sich die aktuellen fünf Bandmitglieder: ein Gitarrist, ein Bassist, ein Schlagzeuger, ein Sänger und ein Synthesizer. Sänger Bene Wagensonner erzählt im Wochenblatt-Interview, wie das kürzlich erschienene Debüt-Album „Have a Beer in Stratosphere“ entstand.

Regensburg. „Unser Bandname klingt ja wie ein hippes Bier“, so Wagensonner, da sei man schnell auf den Albumnamen gekommen. Musikalisch bewegt sich „Brew Berrymore“ im Gebiet des „Future Rock“, verrät der Sänger. Die Band zeichnet sich durch den einzigartigen Indie-Sound mit härteren Synthesizer-Parts und das Weltall-/Space-Thema aus – deshalb auch der kreative Name „Have a Beer in Stratosphere“ für das neue Album. Die CD erschien am 30. Oktober, die Single „Shake it up“ bereits im Juni. Im Musikvideo zur Single haben sich die Jungs – passend zum Thema – in Raumanzüge geworfen.

Wagensonner erzählt, wie bei „Brew Berrymore“ Songs entstehen: „Jeder hat Ideen mit und dann jammen wir darauf los und schauen, was dabei raus kommt. Der Text kommt danach.“ So funktioniere das Songwriting am besten, denn musikalisch sind die Einflüsse auf den ersten Blick eher schwierig zu verbinden: „Unser Bassist kommt aus dem Funk-Jazz-Bereich, der Schlagzeuger aus der Hardrock-Metal-Richtung und ich aus dem Techno-House-Gebiet“, berichtet der Sänger.

Was bei dieser Mischung herauskommt, kann man auf der neuen Platte hören. „Das Album ist musikalisch sehr abwechslungsreich, da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, erklärt Wagensonner. Von der etwas ruhigeren Ballade „Spinin‘ Around“, die vom Erwachsenwerden erzählt, über lustigere Texte aus dem Bandalltag im härtesten Song und Lieblingsstück von Wagensonner „Joy“ sind die zehn Stücke auf dem Album tatsächlich sehr unterschiedlich. Die Resonanz ist bisher sehr gut und die Band bedankt sich bei allen, die das Album über Crowdfunding überhaupt erst möglich gemacht haben.

Denn einfach war es dieses Jahr für die Band wie für viele Künstler definitiv nicht. Für das Album seien eigentlich Open-Air-Einnahmen eingeplant gewesen, erzählt der Sänger. Auch der für November geplante Videodreh musste verschoben werden. Finanziell sei es durchaus etwas eng, aber „Brew Berrymore“ hoffen auf baldige Konzerte und eventuell eine größere Tour. „Ich glaube, vor Winter 2021 ist das aber unwahrscheinlich“, so Wagensonner, aber Hygienekonzepte seien bereits sehr gut ausgearbeitet worden. Und bis dahin freut sich die Band über alle, die in dieser schwierigen Zeit noch CDs kaufen und damit die Zukunft der Branche mit sichern. Im Internet unter www.brewberrymore.de kann man ins neue Album reinhören und wird über Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten.