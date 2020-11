Neue Maßnahmen Mehr Sicherheit für die Besucher der Walhalla in Donaustauf

Die zwei tragischen Unfälle innerhalb kurzer Zeit auf der Walhalla haben die Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer dazu veranlasst, den Bayerischen Staatsminister der Finanzen und für Heimat Albert Füracker um eine eingehende Prüfung zu bitten, ob die bestehenden Schutzmaßnahmen ausreichen und ob weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind, um den Schutz der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Donaustauf. Nach Aussagen des Ministeriums soll die Walhalla, entsprechend eines einstimmigen Landtagsbeschlusses vom 12. November 1981, der unverändert gilt, in ihrer jetzigen Form aus Denkmalschutzgründen ohne Schutzgeländer erhalten werden. Die Walhalla wurde dementsprechend bereits von der „Rückseite“ barrierefrei erschlossen. Für Besucherinnen und Besucher ist es damit möglich, das Gebäude über eine seitliche Rampe ohne die Benutzung der Treppen zu erreichen. Zusätzlich machen große Warnschilder an den Zugängen zur Walhalla die Besucherinnen und Besucher darauf aufmerksam bei der Besichtigung des historischen Denkmals besonders achtsam zu sein. An den betreffenden Stellen sind außerdem Bodenstreifen angebracht, die auf die Treppen- und Terrassenkanten deutlich hinweisen und von Besucherinnen und Besuchern nicht übertreten werden sollen.

„Die Anbringung von Geländern würde den Charme des imposanten Denkmals sehr beeinträchtigen“, erklärte Stierstorfer. Auch ein Vorschlag, regelmäßige Lautsprecherdurchsagen in mehreren Sprachen an der Walhalla durchzuführen, wird nach Aussagen des Ministeriums nicht aufgegriffen. Dies könnte die Aufmerksamkeit der Besucher zwar erhöhen, es kann aber auch die Tendenz der „Abstumpfung“ bestehen. Ferner müsste die akustische Belastung aufgrund des Schutzgebietscharakters der naturnahen Umgebung mit dem Naturschutz abgestimmt werden, heißt es in dem Schreiben aus dem Ministerium.

Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher an der Walhalla dennoch zu erhöhen, wird die Bayerische Schlösserverwaltung nach Aussagen des Ministeriums weitere ergänzende Schutzmaßnahmen durchführen. So werden zusätzliche kleine Warntafeln direkt am Beginn der jeweiligen baulichen Verkehrswege aufgestellt. Zusätzlich werden die weißen Bodenlinien im Kontrast zum Natursteinuntergrund noch prägnanter durch schwarze Begleitlinien an den Rändern gestaltet. Außerdem wird auf dem weißen Grund aller etwa zehn Zentimeter breiten Streifen eine sich wiederholende, dreisprachige (Deutsch, Englisch, Französisch) schwarze Warn-Beschriftung angebracht. „Mit diesen Maßnahmen werden die Gefahrenstellen noch besser sichtbar und helfen hoffentlich, weitere tragische Unglücksfälle zu vermeiden“, ist sich die Abgeordnete sicher.