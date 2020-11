„E-Mission“ Maria Maier verwandelt Röntgenbilder in Kunstwerke

Künstlerin Maria Maier mit ihrer Arbeit „E-Mission“. Foto: Kathrin Lechl

Am 8. November 1895, vor 125 Jahren also, entdeckte der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen die Röntgenstrahlung, die dann nach ihm benannt wurde. Röntgen selbst hätte dieses Jahr seinen 175. Geburtstag. Diese zwei Jubiläen zum Anlass nehmend stellte Künstlerin Maria Maier im Wochenblatt-Interview in ihrem Atelier in Regensburg ihre Arbeit „E-Mission“ vor.