Vorfreude auf Sankt Martin Johanniter-Kinderkrippe bereitet sich auf das Martinsfest vor

Bernhardswald. In der Johanniter-Kinderkrippe in Bernhardswald haben sich die Kinder mit großer Vorfreude gemeinsam auf das Martinsfest vorbereitet.

Strahlende Augen gab es bei den Kindern der Wichtelgruppe der Kinderkrippe Bernhardswald, als sie die hellen Lichter der selbstgebastelten Laternen gesehen haben. Spielerisch lernten sie verschiedene Materialien und Techniken kennen, konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und haben dabei noch viel über den Hintergrund des Martinsfests erfahren.

„Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig den Kindern das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben.“, so Grit Kiesewetter, Gruppenleitung und stellvertretende Leitung der Johanniter-Kinderkrippe. Aktionen wie diese seien wichtig, damit die Kinder lernen, „wie wichtig es ist aufeinander aufzupassen, füreinander da zu sein, um gesund zu bleiben. So wie Martin einst stehen blieb und achtsam war.“, erklärte Grit Kiesewetter weiter.

Am Ende des Tages entstand mit den gebastelten Laternen ein kleines Lichtermeer in der extra abgedunkelten Turnhalle der Krippe. Die Laternen durften die Kinder schließlich sogar mit nach Hause nehmen.

Weitere Informationen zur Johanniter-Kinderkrippe Bernhardswald gibt es bei Einrichtungsleiter Waldemar Jost unter 09407/ 2072.