Johanniter Leuchtturmprojekt Spende für Inklusionshotel Includio

Die Johanniter in Ostbayern haben für „Includio“ Regensburgs erstes Inklusionshotel eine Spende von der Firma SR Regensburger GmbH erhalten.

Regensburg. Hierzu ist Siyar Soysal, stellvertretend für Geschäftsführer Recep Soysal, in die Johanniter-Regionalgeschäftsstelle nach Regensburg gekommen, um einen Spendenscheck über 1.000 Euro für Includio – Regensburgs erstes Inklusionshotel zu überreichen. Entgegengenommen haben diesen Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Ostbayern und Geschäftsführer der Johanniter-Hotel Regensburg gGmbH, und Hotelleitung Helga Butendeich.

Auf Includio aufmerksam geworden war die Firma SR Regensburger Gebäudereinigung, Facility, Industrie und Verpackung nach Angaben von Siyar Soysal durch den Hinweis eines Mitarbeiters, dessen Angehörige Gast im ebenfalls von den Johannitern betriebenen Johannes-Hospiz in Pentling war.

Zudem sei man nahezu täglich an der Baustelle von Includio vorbeigekommen und habe sich gefragt, was genau hinter dem Bauprojekt steckt, erklärte Soysal weiter. Die Firma mit Sitz in Wenzenbach/Gonnersdorf hat bereits mehrere regionale Vereine und Hilfsorganisationen unterstützt und sich dieses Mal für Includio entschieden „weil uns der karitative Charakter des Projekts überzeugt hat. Vor allem Projekte mit Kindern und für Menschen mit Behinderung liegen uns besonders am Herzen“, so Siyar Soysal.

Mit Includio entsteht in Regensburg das erste Inklusionshotel in der Region, in dem auch ein Großteil der Arbeitsplätze an Menschen mit Behinderung vergeben werden wird. „Ein großes Dankeschön für die Spende. Es freut uns natürlich, dass uns mit SR Regensburger eine hier ortsansässige Firma bei Includio unterstützt“, sagte Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner. Das Inklusionshotel soll voraussichtlich im Juni 2021 offiziell eröffnen.

Weitere Informationen zu Includio – Regensburgs erstes Inklusionshotel gibt es unter www.includio.de.