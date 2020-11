Wegen Corona Benefiz-Kabarett des Statt-Theaters entfällt

Corona-bedingt muss der Förderkreis der Evangelischen Jugendsozialarbeit Regensburg (ejsa) den Statt-Theater-Auftritt leider absagen, Spenden zu Gunsten der Regensburger Kulturinstitution werden jedoch gerne entgegengenommen.

Regensburg. „Wir sind die Guten!“, hätte es beim geplanten Gastspiel des Statt-Theater-Ensembles mit seinem 41. Programm auf der Donau-Einkaufszentrum-Bühne geheißen, veranstaltet durch den ejsa-Förderkreis. Aufgrund verschärfter Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Bereits erworbene Eintrittskarten verlieren damit ihre Gültigkeit und getätigte Zahlungen werden selbstverständlich rückerstattet.

Das Kabarett-Trio, bestehend aus Inge Faes, Matthias Leitner und Tobias Ostermeier, hat den ejsa-Förderkreis dank regelmäßiger Benefizauftritte über die vergangenen Jahre mit einem inzwischen fünfstelligen Betrag unterstützt. Da die Kulturszene aktuell corona-bedingt Not leidet, sollte der Benefiz-Gedanke in diesem Jahr umgedreht werden, sodass der gesamte Erlös dem Statt-Theater zufließt. Vor diesem Hintergrund nimmt die ejsa Regensburg, unabhängig von der Absage der Veranstaltung, gerne dennoch Spenden entgegen, die gesammelt und ungekürzt an das Statt-Theater weitergeleitet werden.

Für die Rückerstattung der Kosten bereits erworbener Karten wendet man sich bitte an die ejsa-Geschäftsstelle (Hemauerstraße 20a, Telefon: 0941/ 57068, Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr).