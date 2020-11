Queere Kurzfilme Die Jury hatte es nicht leicht – Queer-Streifen-Filmfestival endet mit Preisverleihung

Am Mittwoch, 28. Oktober, wurde die 9. Auflage des Queer-Streifen-Filmfestivals in Regensburg mit queeren Kurzfilmen und die Preisverleihung abgeschlossen.

Regensburg. Publikumsliebling bei den Langfilmen/Dokus wurde Uferfrauen, ein Film, der schon den QueerScope-Debütfilmpreis 2020 gewonnen hatte. Bei den schwulen Kurzfilmen wurde „In den Binsen“ Publikumsliebling in der Kategorie schwul, während „God‘s Daughter Dances“ in der Kategorie queer siegte. Zum ersten Mal mussten sich zwei Filme den ersten Platz bei den Publikumslieblingen teilen, und zwar in der Kategorie lesbisch: „Revolo“ und „Touching an Elephant“.

Die dreiköpfige Jury hatte es auch nicht leicht. Aus den fast 400 Einreichungen aus aller Welt hatte das Queer-Streifen-Kurzfilmsichtungsteam 25 Filme für den internationalen Wettbewerb selektiert. Chrissy Grundl vom Transit-Filmfest, Frances Hill vom Salzgeber-Filmverleih und Ralph Kinkel, Diplom-Schauspieler, entschieden sich für den deutschen lesbischen Kurzfilm „Revolo“. Sie wollten aber noch zwei Filme mit einer lobenden Erwähnung hervorheben: „Mall“ (schwul) und „Touching an Elephant“ (lesbisch). Interessant und einmalig, dass diese drei Filme deutschsprachig sind und aus Deutschland und Österreich stammen. Der Pries der Jury wurde vom Praxiszentrum Alte Mälzerei und die Publikumslieblinge vom Büro für Chancengleichheit der Stadt Regensburg gespendet. Das 10. Queer-Streifen-Filmfestival findet vom 21. bis zum 27. Oktober 2021 in den Kinos im Andreasstadel statt.