Bis 30. November Einstellung des Vorstellungsbetriebs am Theater Regensburg – Wahl zwischen Rückerstattung und Gutschein

Der von Bund und Ländern beschlossene „Lockdown Light“ sieht die Schließung der Theater vom 2. bis zum 30. November vor. Entsprechend finden in den Spielstätten des Regensburger Theaters in dieser Zeit keine Vorstellungen statt.

Regensburg. Für die Premieren der „Sand“-Uraufführung am 31. Oktober und des Chorkonzerts „Von Messe bis Musical“ am 1. November sowie der weiteren angesetzten Vorstellungen am Wochenende, hat sich der Vorhang aber noch wie geplant gehoben.

Alle Kunden mit Karten für November-Vorstellungen werden von der Theaterkasse informiert und können zwischen Rückerstattung und Gutschein wählen. Nachdem am 18. November eine Zwischenbilanz zum „Lockdown Light“ gezogen werden soll, hofft das Theater, dann auch entsprechend zeitnah über den Dezember-Spielplan informieren zu können.

Der Probenbetrieb hinter den Kulissen wird unter den bewährten Hygienekonzepten weiterlaufen.