Ausgezeichnet Regensburger Bibliotheken erhalten erneut Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“

Die Hochschulbibliothek der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg, die Staatliche Bibliothek Regensburg, die Stadtbücherei Regensburg und die Universitätsbibliothek Regensburg wurden zum wiederholten Male für ihr besonderes Engagement im Bereich Schulen ausgezeichnet.

Regensburg. Rund 6.700 Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Ostbayern profitierten 2019 von dem Angebot der Regensburger Bibliotheken, sie besuchten über 400 Veranstaltungen zur Vermittlung von Lese-, Bibliotheks-, Medien- und Informationskompetenz. Eine feierliche Verleihung der Urkunden konnte aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Stattdessen wurde am Montag, 26. Oktober, auf der Homepage der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Internet unter www.oebib.de eine Seite zur Prämierung der Bibliotheken freigeschaltet.

Staatsminister Bernd Sibler würdigte in einer Videobotschaft den Einsatz der Bibliotheken, die besonders intensiv und beispielhaft mit Schulen zusammenarbeiten. Seit Jahren engagieren sich die vier ausgezeichneten Regensburger Bibliotheken für die Vermittlung von Lese-, Bibliotheks-,Medien -und Informationskompetenz in der eigens dafür geschaffenen Arbeitsgemeinschaft „Regensburger Bibliotheken für Schulen“. In den beteiligten Bibliotheken wird ganzjährig die Aufgabe verfolgt, Schülerinnen und Schülern die notwendigen Fähigkeiten im Umgang mit Medien und Informationen nahe zu bringen und die Freude am Lesen zu wecken.

Im Rahmen des kooperativen Projekts „Regensburger Bibliotheken für Schulen“ wurde ein modulares Schulungsangebot entwickelt, das in Absprache mit den Lehrkräften individuell auf die Klasse zugeschnitten werden kann und so optimal den schulischen Unterricht ergänzt. Hierbei werden an der Bibliothek der OTH Regensburg, der Staatlichen Bibliothek, der Stadtbücherei und der Universitätsbibliothek Schulungen und Führungen angeboten. Das Angebot der drei wissenschaftlichen Bibliotheken richtet sich in erster Linie an die gymnasiale Oberstufe sowie FOS/BOS, aber auch Schüler der Real- und Berufsschulen sind eingeladen, die Angebote der Bibliotheken zu nutzen. Die Basismodule und Aufbauseminare reichen von Basiswissen, über Rechercheübungen, elektronische Medien, die richtige Zitierweise, bis hin zu maßgeschneiderten Lehrerfortbildungen. Dabei geht es neben handfesten Basisfragen wie: „Wie finde ich Literatur zu meinem Thema?“, „Wie kann ich ein Buch ausleihen?“ oder „Wie kann ich E-Books und Datenbanken nutzen“ auch darum, effiziente Recherchestrategien und Informationsquellen, jenseits von Google zu vermitteln.

Die Stadtbücherei Regensburg arbeitet mit Grundschulen, Mittel- und Förderschulen, Realschulen und Gymnasien zusammen und unterstützt sie bei ihrer medienpädagogischen Arbeit. Sie bietet für alle Altersstufen interaktive Bibliothekseinführungen an, die die Lust am Lesen wecken und gleichzeitig bei der Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenzen unterstützen sollen. Abgestimmt auf Alter und Kenntnisstand begleitet sie Kinder und Jugendliche mit Angeboten zur Leseförderung: von spielerischen Einführungen für Vorschul- und Grundschulkinder über Bücherrallyes bis zu Rechercheschulungen und speziellen Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesenächten und Autorenlesungen. Lehrern vermittelt die Stadtbücherei medienpädagogisches Wissen bei Fortbildungen, kooperiert mit ihnen bei Lesewettbewerben und stellt ihnen für den Unterricht und für Projekte thematisch zusammengestellte Medienkisten zur Verfügung. Zur Förderung der sprachlichen Integration kann auf ein differenziertes Medienangebot zugegriffen werden. Neben CDs, DVDs und Konsolenspielen steht auch ein umfangreicher Bestand an zweisprachigen Kindermedien und Büchern in den Fremdsprachen Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Japanisch, Englisch, Französisch und anderen zur Verfügung.

Aufgrund der Corona-Situation konnten die Bibliotheken 2020 ihr Angebot leider nicht in gewohnter Weise den Schülerinnen und Schülern näherbringen. Eigens entwickelte virtuelle Schülerangebote wie beispielsweise ein Schülertutorial, ein Schülerquiz und Übungsblätter sollen die Schülerinnen und Schüler trotz alledem auch im Schuljahr 2020/21 unterstützen.