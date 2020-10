Nach erfolgreicher Premiere Runde zwei für das Festival Fotografischer Bilder in Regensburg

Fotoarbeit aus der Serie „The river is an ocean“, 2017 Courtesy of the Artist. Foto: Daniel Kempf-Seifried

Das Festival Fotografischer Bilder in Regensburg geht nach seiner erfolgreichen Premiere im Jahr 2017 in die zweite Runde. Am Donnerstag, 22. Oktober, startet das Festival mit einem hochrangig besetzten Symposium im Leeren Beutel, einer internationalen Ausstellung in den Ausstellungsräumen des Kunst- und Gewerbeverein Regensburg und mehreren Partnerausstellungen in Regensburg und Umkreis.