Sieben-Tages-Inzidenz über 35 Am Theater Regensburg gilt jetzt die Maskenpflicht auch während der Vorstellungen

Im Theater Regensburg gilt ab Freitag, 16. Oktober, auch während der Vorstellungen Maskenpflicht für alle Besucherinnen und Besucher, da die Sieben-Tages-Inzidenz in Regensburg den Wert von 35 überschritten hat.

Regensburg. Damit setzt das Theatereinen Beschluss aus der gestrigen Kabinettsitzung um. In der Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei heißt es: „Es wird eine Maskenpflicht dort eingeführt, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen. Das gilt insbesondere auf bestimmten, stark frequentierten Plätzen (…), in allen öffentlichen Gebäuden, auf Begegnungs- und Verkehrsflächen (…), in den Schulen (…) und Bildungsstätten auch im Unterricht, für Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen sowie durchgängig auf Tagungen, Kongressen, Messen und in Kulturstätten auch am Platz.“ Die Maskenpflicht während Vorstellungen gilt voraussichtlich so lange die 7-Tages-Inzidenz in Regensburg mit „größer 35“ bemessen wird.

Seit Beginn der Spielzeit 2020/21 im September gelten in allen Spielstätten und Probebühnen des Regensburger Theaters strenge Hygienevorschriften, die von den Künstlerinnen und Künstlern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Zuschauerinnen und Zuschauer bisher sehr gut angenommenund umgesetzt wurden. Intendant Jens Neundorff von Enzberg: „Nachdem die bisherigen Rückmeldungen unserer Zuschauer auf die umfassenden Sicherheitskonzepte, die großen Abstandsregelungen und die stark erhöhte Frischluftzufuhr sehr positiv waren und anstandslos umgesetzt wurden, bin ich sicher, dass wir auch diese nun geltende Phase der Maskenpflicht während Vorstellungen gemeinsam gut meistern werden.Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass weiterhin Theater vor weniger Zuschauern möglich ist, denen wir ein üppiges Programm in großer Sicherheit bieten können.“

Informationen zu den Hygienekonzepten und Saalplänen finden sich im Internet unter www.theater-regensburg.de.