Abgesagt Corona statt Clowns – Regensburger Weihnachtscircus muss 2020 pausieren

Foto: Artur Szczybylo/123rf.com

Kein „Manege frei“, kein „Vorhang auf“: Der Regensburger Weihnachtscircus geht in diesem Winter in eine Zwangspause. Zu gern hätten die Produzenten diese inzwischen zu einer festen Institution gewordene Veranstaltung im Dezember und Januar wieder auf dem Dultplatz präsentiert. Doch die aktuellen Regelungen und vor allem auch die nicht absehbare weitere Entwicklung der Corona-Pandemie machen es den Veranstaltern schlichtweg unmöglich, ein so großes Event durchzuführen.