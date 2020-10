Vorverkauf gestartet Der Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis findet statt

Pünktlich um 8 Uhr morgens startete am Donnerstag, 15. Oktober, der Online-Vorverkauf für den Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg. Er konnte bereits in den ersten Stunden sehr hohe Zugriffswerte verzeichnen.