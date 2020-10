Verlosung Leckere Schmankerl gewinnen für die Hahn-Zeltchen in Regensburg

Im Stadtpark in Regensburg gibt es leckere Hahn-Schmankerl. Foto: Staudinger

In enger Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Regensburg hat die Festwirtsfamilie Hahn einen Senioren-Tag im Stadtpark ins Leben gerufen. Am Mittwoch, 21. Oktober, lädt der Seniorenbeirat der Stadt Regensburg alle Seniorinnen und Senioren herzlich zur Festwirtsfamilie Hahn in den Stadtpark ein. Von 11 bis 17 Uhr gelten Sonderpreise. Um 14.30 Uhr begrüßt Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein alle Gäste.