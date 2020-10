Festakt vor herrlicher Kulisse Denkmalpreis 2020 des Landkreises verliehen

Foto: LRA Regensburg, Doris Herold

Der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Denkmalschutzpreis des Landkreises Regensburg 2020 geht an Prof. Dr. Hans-Hermann Klünemann für Schloss Schönberg in Wenzenbach und an Dr. Frieder Roßkopf für das Neckerhaus in Hemau.