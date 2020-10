Kultur Geschichte digital – Eröffnung der Bavariathek in Regensburg

Kunstminister Bernd Sibler hat das digitale Lernzentrum für Schülerinnen und Schüler in Regensburg eröffnet.

Regensburg. „Das digitale Lernzentrum Bavariathek ist ein einzigartiges und weit über die Grenzen Bayerns hinaus strahlendes Leuchtturmprojekt zur Förderung der Medienkompetenz unserer Kinder und Jugendlichen. Hier können sie selbst aktiv werden, eigene Audio- und Videopodcasts produzieren oder Online-Ausstellungen kuratieren und dabei bleibende Spuren im digitalen Raum hinterlassen. Die Verbindung von Medienpädagogik und bayerischer Geschichte macht die jungen Menschen fit für die politische Teilhabe und stärkt ihre Verbundenheit mit der Heimat“, betonte Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Montag, 12. Oktober, bei der Eröffnung der Bavariathek des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg, das direkt neben dem Museum der Bayerischen Geschichte angesiedelt ist.

Die Bavariathek ist das medienpädagogische Zentrum des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Modernste technische Ausstattung führt Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit der Geschichte und Kultur des Freistaats umfassend an die Medienkompetenz heran. Ergänzt wird das medienpädagogische Angebot vor Ort durch virtuelle Angebote auf der Homepage der Bavariathek: Spannende Geschichten aus Bayern, Einblicke in besondere Objekte aus dem Depot, ausgewählte Bestände des Medienarchivs und informative Portale warten auf die Besucherinnen und Besucher.