Verlosung Markerl für den Hahn-Sommergarten zu gewinnen

Die Festwirtsfamilie Hahn hat den Sommergarten im Stadtpark in Regensburg für den goldenen Oktober umgestaltet. Viele kleine Hahn-Zeltchen stehen für sich alleine, können abgetrennt werden, haben eine eigene separate Heizung und können individuell belüftet werden.

Regensburg. Am Sonntag, 18. Oktober, findet zudem um 10 Uhr auch der Kirchweih-Gottesdienst im Stadtpark statt. Nicht wegzudenken von der Tradition des Dult-Gottesdienstes ist auch Andreas Wenzel mit seinem Doppelquartett „Sakrisch Griabig“. Sie sind nunmehr seit zehn Jahren mit von der Partie und sorgen für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Der Sommergarten wird noch weit bis in den Oktober geöffnet sein.

Markerl zu gewinnen

Wer dabei sein will, kann nun sein Glück versuchen. Das Wochenblatt verlost fünf Schmankerl-Packerl, bestehend aus je zwei Hendl- und zwei Bier-Markerl. Wer gewinnen will, sendet eine Mail mit dem Betreff „Sommergarten“ an regensburg@wochenblatt.de, Einsendeschluss ist Montag, 12. Oktober, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und können die Markerl direkt am Eingang des Sommergartens abholen.