Interkulturelle Wochen 2020 Fotoausstellung „Wo kommst du her? – Aus dem Landkreis Regensburg!“ am BSZ zu sehen

Im Landkreis Regensburg leben viele Jugendliche mit unterschiedlichen Lebens- und Familiengeschichten; sie sind nicht nur vom Leben im Landkreis geprägt, sondern auch von der Kultur, in der sie und/oder ihre Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Und das unabhängig davon, ob die Jugendlichen einen Migrationshintergrund haben oder nicht.

Landkreis Regensburg. Gemeinsam mit der Fotografin Margarita Danderfer veranstaltete die Integrationsstelle im Landkreis Regensburg im Sommer 2019 einen Fotoworkshop für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren. Die Teilnehmenden sollten dabei ihre individuelle Lebensgeschichte in Porträts ausdrücken und skizzieren, wie sie im Landkreis Regensburg Fuß gefasst haben.

Die Fotoausstellung mit den eindrucksvollen Ergebnissen aus dem Workshop ist noch bis 10. Oktober in der Aula des BSZ aufgebaut; aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften kann sie leider nur von den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerschaft besichtigt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Fotoausstellung im Nachgang kostenlos auszuleihen. Infos gibt es unter der Telefonnummer 0941/ 4009-371 oder per Mail an integration@lra-regensburg.de.

Interkulturelle Wochen 2020

Unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ finden bundesweit zahlreiche Veranstaltungen, Projekte, Ausstellungen und Vorträge statt. Der Integrationsbeirat der Stadt Regensburg entwickelte zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern (Landkreis Regensburg, VHS Stadt Regensburg, Campus-Asyl, Islamisches Zentrum Regensburg und weitere) ein eigenes Programm, um die Vielfalt in Stadt und Landkreis Regensburg zu zeigen.