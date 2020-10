Wettbewerb Kreative Ideen aus der Oberpfalz gesucht

Die besten Ideen aus der Oberpfalz werden derzeit vom Oberpfalz Marketing gesucht. Für den Ideenwettbewerb „opf.rocks – Deine Oberpfalz. Deine Idee.“ sind alle Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer aufgerufen, ihre Ideen einzureichen. Zu gewinnen gibt es je 1.000 Euro in sechs Kategorien, gesponsert vom Sparkassen-Bezirksverband Oberpfalz. Der Einsendeschluss wurde jetzt von Ende September auf Ende Oktober 2020 verlängert. Mehr Informationen liefert die Website oberpfalztag.de.

Regensburg. Die innovativen und kreativen Menschen der Oberpfalz sind mit ihren Ideen für die extrem positive Entwicklung in den letzten Jahrzehnten verantwortlich. Davon ist das Oberpfalz Marketing überzeugt und will diesen Ideen eine Bühne geben. Bis Ende Oktober haben Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen die Möglichkeit, ihre Ideen in sehr einfacher Form beim Oberpfalz Marketing einzureichen. Am Ende werden die besten Ideen prämiert und beim im Mai 2021 geplanten Oberpfalztag präsentiert.

„Viele kreative Oberpfälzerinnen und Oberpfälzerhaben uns bisher mit ihren teils großartigen Bewerbungen überrascht, wir freuen uns wirklich über jede einzelne von ihnen“, so Christoph Aschenbrenner, Geschäftsführer vom Oberpfalz Marketing. Sehr viele Einzelpersonen und kleinere Initiativen seien darunter, erklärt Aschenbrenner weiter und ruft zu weiteren Einsendungen auf: „Es dürfen gerne noch ein paar mehr werden, gerade in den Kategorien „Essen und Trinken“ sowie „Wissenschaft und Bildung.“

„Es ist höchste Zeit, Ideengebern aus der Oberpfalz die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte der Öffentlichkeit vorzustellen“, erläutert Franz Löffler, Bezirkstagspräsident und erster Vorsitzender des Oberpfalz Marketings die Idee des Wettbewerbs. „Sicherlich werden viele erstaunt sein, mit welch kreativen Ideen uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überraschen werden und ich freue mich schon jetzt darauf, als Jurymitglied bei der Auswahl mitzuwirken“, so Löffler weiter.

Wie kann man beim Ideenwettbewerb mitmachen?

Dem Einfallsreichtum der Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer ist beim Wettbewerb keine Grenze gesetzt. „Mitmachen kann jeder! Alles ist erlaubt, Hauptsache es ist kreativ und modern“, erklärt Christoph Aschenbrenner, Geschäftsführer beim Oberpfalz Marketing, die Wettbewerbsbedingungen. Eine erste Idee könne genauso Teil des Wettbewerbs werden, wie ein bereits fertiges Projekt oder Produkt, so Aschenbrenner. Die Teilnahme ist in sechs verschiedenen Kategorien möglich: Wirtschaft, Kunst und Kultur, Sport und Freizeit, Soziales und Ehrenamt, Wissenschaft und Bildung sowie Essen und Trinken. Eingereicht werden können die Ideen bis zum 31. Oktober 2020 per Brief, per Mail oder per Webformular. Am Ende der Bewerbungsphase entscheidet eine Jury, wer gewinnt.

Die besten Ideen und Projekte aus der Oberpfalz für die Oberpfalz werden nicht nur Teil einer umfangreichen Kommunikationsoffensive des Oberpfalz Marketings. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro für den Sieger jeder Kategorie, sowie – falls er corona-bedingt stattfinden kann – die Möglichkeit, das Projekt beim Oberpfalztag einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Dort sollen bei einem Festakt die Sieger gekürt und die besten Ideen als Teil des Veranstaltungskonzepts eingebunden werden.

Alle Infos zum Wettbewerb und zur Teilnahme gibt es auf der Website www.oberpfalztag.de.