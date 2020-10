In der Minoritenkirche Ein Konzert des Ensembles „…sed vivam!“ – „...berühmte und ansehliche Freye Statt!“

Foto: Hartmut Rohrmann

Inspiriert vom kulturellen Jahresthema „Provinz – Stadt – Metropole“ lädt das Ensemble „…sed vivam!“ am Samstag, 10. Oktober, in die Minoritenkirche in Regensburg zu einer musikalischen Reise in die Zeit der Regensburger Reichstage ein. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, der Einlass startet um 18.30 Uhr.