Im Degginger Kulturmontag zeigt mit Heinz Grobmeier und Barbara Sophie Höcherl die Vielfältigkeit der Natur

Multiinstrumentalist Heinz Grobmeier. Foto: Brigitte Guttenberger

„Faszination Holz“ – unter diesem Titel präsentieren am Montag, 5. Oktober, um 19 Uhr, auf der Bühne des Degginger in Regensburg vier Künstlerinnen und Künstler eine facettenreiche, literarisch-musikalische Hommage an das Naturgeschenk Holz. Dazu veranschaulicht im Ausstellungsraum der „Kleinsten Galerie“ Barbara Sophie Höcherl die Stärke und Zerbrechlichkeit der Pflanzenwelt.