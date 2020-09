Kultur Herbstflattern in der Regensburger Altstadt – Projekt mit animierten Videosequenzen

Die Corona-Pandemie hat seit März einen Großteil des kulturellen Lebens stillgelegt und zur Absage von Konzerten, Festivals, Ausstellungen und Lesungen geführt. Langsam jedoch keimt die Hoffnung auf, dass die Kultur wieder Aufschwung nimmt und neu startet: Erste Spielstätten nehmen den Betrieb wieder auf, es finden wieder Konzerte statt. Diesen Hoffnungsschimmer nimmt das Kulturreferat visuell auf und startet ein Projekt der besonderen Art: Das Herbstflattern.

Regensburg. An neun ausgewählten Orten in der Altstadt flattern vom 25. September bis zum 4. Oktober digitale Schmetterlinge über diverse Hausfassaden. „Der Schmetterling ist ein Symbol der Hoffnung und steht für die Perspektive der Kulturschaffenden, ihren Berufen und ihrer Leidenschaft wieder nachgehen zu können“, erläutert Kulturreferent Wolfgang Dersch den Hintergrund des Projekts.

Die Schmetterlinge können klein und unscheinbar oder auch groß und auffällig gestaltet sein. Die Projektionen sind in den Abendstunden an folgenden Orten zu sehen: Maximilianstraße (südlicher Teil), St. Ulrich, Domgerüst, Ambergerstadel, Neue-Waag-Gasse, Haidplatz, Dreieinigkeitskirche, Neupfarrkirche und Wahlenstraße (gegenüber vom Degginger).

Umgesetzt wird das Projekt von vier Regensburger Licht- und Videokünstlern: Clemens Rudolph, Ralf Oberleitner, Holger Dollinger und Pascal Genzel. Die Idee für Projektionen an mehreren Standorten in der Altstadt stammte vom Kulturreferat, das Bistum Regensburg schlug daraufhin den Schmetterling als Leitmotiv und verbindendes Element vor. Als besonderes Highlight findet sich deshalb an der Fassade von St. Ulrich das Schmetterlingsreliquiar wieder.

Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, nach dem Betrachten der Video-Loops zügig weiter zu flattern. Während des Betrachtens sind die einschlägigen Abstandsregelungen einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Weitere Informationen zum Video-Kunst-Projekt „Herbstflattern“ unter www.regensburg.de.