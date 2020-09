Regensburg Bürgermeisterin Astrid Freudenstein weiht öffentliche Bücher-Telefonzelle im Inneren Südosten ein

Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein (v. links) stellte mit Quartiersmanagerin Birgit Meier, Corinna Bernauer von Binery Kitchen und Cindy Paulus von der Stadtteilbücherei Candis die Bücher-Telefonzelle vor. Foto: Scheiner/Diakonie

Heute hat – fast – jeder seine eigene Telefonzelle dabei. Dennoch kann man ab und an noch frei stehende Telekom-Säulen mit Telefonapparat entdecken, die aber vermutlich hauptsächlich noch als Hotspot für WLAN fungieren. Vor den Vereinsräumen der Binary Kitchen in der Walderdorffstraße in Regensburg ist kürzlich eine alte Telefonzelle aufgestellt worden, die künftig als öffentlicher Bücherschrank ein neues kulturelles Dasein fristet.